Patates Mücveri
Dışı çıtır, içi yumuşacık patates mücveri tarifiyle tanışın! Pratik, ekonomik ve leziz patates mücveri yapmanın tüm püf noktaları bu tarifte. Hemen tıklayın!
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Patatesleri soyun ve rendenin kalın tarafla rendeleyin. Soğanı ince rendeleyin. Geniş bir kaseye alın.
-
2
Üzerine yumurtayı, unu ve nişastayı ilave edin. Karabiber ve tuzu ekleyin. Koyu boza kıvamına gelene kadar karıştırın. Harç çok suluysa 1 yemek kaşığı un ekleyin. Çok koyuysa 1–2 yemek kaşığı su ekleyin.
-
3
Yapışmaz yüzeyli geniş bir tavayı ısıtın. Tabanı kaplayacak kadar yağ koyun. Yağ kızdığında harçtan 2 yemek kaşığı alın. Tavaya bırakın ve spatula ile 8–9 cm çapında olana kadar hafif bastırın.
-
4
Kenarları kızarana kadar pişirin. Alt yüzeyi altın rengi olunca çevirin. Tüm harcı bu şekilde pişirin.
-
5
Servis tabağına alın. Üzerine dereotu serpin. Yanında süzme yoğurt veya ekşi krema ile servis yapın.
Mücverin Dağılmaması İçin Ne Yapılabilir?
Mücverinizi iyice kızardıktan sonra çevirmelisiniz. İyice kızardıktan sonra dağılmadan çevrilecektir.
Patatesli Mücvere Kaşar Koyulur Mu?
Evet patatesli mücvere kaşar ekleyebilirsiniz. Kaşar eklediğinizde uzayan bir kıvama gelir ve çok lezzetli bir hal alır.
