Kerevizle arası mesafeli olanların bile müptelası olacağı ‘soslu kereviz’ yemeği hem sağlıklı, hem de son derece besleyici. Özellikle yoğurtla birlikteliği ise damak hafızanızda unutulmayacak izler bırakacak. Bu tarifi ister sıcak sıcak yemek olarak değerlendirin, isterseniz soğuk olarak salatanın yerine geçirin, seçim sizin…