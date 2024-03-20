Soslu Kereviz
Kerevizle arası mesafeli olanların bile müptelası olacağı ‘soslu kereviz’ yemeği hem sağlıklı, hem de son derece besleyici. Özellikle yoğurtla birlikteliği ise damak hafızanızda unutulmayacak izler bırakacak. Bu tarifi ister sıcak sıcak yemek olarak değerlendirin, isterseniz soğuk olarak salatanın yerine geçirin, seçim sizin…
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kerevizleri kabuklarını soyup küp doğrayın. Doğradığınız kerevizlerin kararmasını önlemek için limonu iki ya da dörde bölüp geniş ve cam bir kaba alın.
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2
Üzerine suyu ilave edin. Kerevizleri limonlu suda atın. Doğrama aşaması bitince suyunu iyice süzün. Geniş cam bir kaba alın.
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3
Üzerine soya sosu, zeytinyağı, kimyon, karabiber, pul biber ve tuz ilave edip harmanlayın. Karışımı Arnica GH22230 sıcak hava fritözünün haznesine aktarın.
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4
180 derecede 13 dakika pişirin. Hazneyi çıkarıp maydanozun yarısını üzerine serpin. Servis için yoğurt, tuz ve dövülmüş sarımsağı iyice çırpın.
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5
Servis tabağına yayın. Üzerine kerevizi yerleştirin. Kalan maydanozu serpip zeytinyağı gezdirin ve servis yapın.
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