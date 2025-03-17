Siyah Havuçlu Humus
Malzemeler
Yapılışı
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1
Siyah havuçları iyice yıkayın ve kabuklarını soyun. Küçük parçalar halinde doğrayarak haşlayın ya da buharda yumuşayana kadar pişirin.
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2
Mutfak robotuna haşlanmış nohut, tahin, haşlanmış siyah havuç, zeytinyağı, limon suyu, sarımsak, kimyon ve tuzu alın. Karışımı pürüzsüz bir kıvam
alana kadar robotta çekin.
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3
Hazırladığınız humusu servis tabağına alın ve üzerini kaşıkla düzelterek yayın. Üzerine nohut, susam, tane karabiber, kimyon ve zeytinyağı ekleyip servis yapın.
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