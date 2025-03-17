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Öğünler Meze Siyah havuçlu humus

Siyah Havuçlu Humus

Siyah Havuçlu Humus
KOLAY 20 DAKİKA

Pratik hazırlanışıyla siyah havuçlu humus...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Siyah havuçları iyice yıkayın ve kabuklarını soyun. Küçük parçalar halinde doğrayarak haşlayın ya da buharda yumuşayana kadar pişirin.
  • 2
    Mutfak robotuna haşlanmış nohut, tahin, haşlanmış siyah havuç, zeytinyağı, limon suyu, sarımsak, kimyon ve tuzu alın. Karışımı pürüzsüz bir kıvam
    alana kadar robotta çekin.
  • 3
    Hazırladığınız humusu servis tabağına alın ve üzerini kaşıkla düzelterek yayın. Üzerine nohut, susam, tane karabiber, kimyon ve zeytinyağı ekleyip servis yapın.

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