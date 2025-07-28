Fırında Kıtır Peynirli Enginar
Fırında pişerek kıtırlaşan peynirle buluşan enginar, hem pratik hem de gurme bir lezzet sunuyor. Akşam sofralarına hafif ama gösterişli bir tat katmak isteyenler için ideal.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Enginarların dış yapraklarını temizleyin ve saplarını kesin. Orta kısmındaki tüylü bölümü kaşık yardımıyla dikkatlice çıkarın. Kararmamaları için limonlu su dolu bir kaba alın.
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2
Bir kasede beyaz peyniri ezin. Üzerine rendelenmiş kaşar peynirini, ezilmiş sarımsağı, zeytinyağını, limon suyunu ve baharatları ekleyerek karıştırın.
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3
Limonlu sudan çıkardığınız enginarların içini hazırladığınız peynirli harçla doldurun.
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4
Kıtır kaplama için bir kasede galeta ununu, eritilmiş tereyağını, rendelenmiş parmesanı ve toz kırmızıbiberi karıştırın. Bu karışımı doldurduğunuz enginarların üzerine eşit şekilde serpin.
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5
Enginarları pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine zeytinyağı gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin.
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6
Enginarları fırından çıkarın ve üzerine zeytinyağı gezdirin. Taze fesleğen yaprakları serpiştirin. Ilık veya sıcak olarak servis yapın.
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