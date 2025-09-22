Tarif Ara
Öğünler Meze Barbunya pilaki

Barbunya Pilaki

Barbunya Pilaki
ORTA 40 DAKİKA

Zeytinyağlı yemeklerin en zarif hali! Barbunya Pilaki, yaz akşamlarının serinletici lezzeti, ana yemeklerin en iyi dostu. Her lokmada taze sebzelerin ve zeytinyağının muhteşem uyumunu hissedeceksiniz.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Barbunyayı ayıklayıp üzerini geçecek kadar su ekleyerek 15 dakika haşlayın. Süzün ve kenara alın.

  • 2

    Soğanı yemeklik doğrayın. Havuç ve patatesi küçük küpler hâlinde doğrayın. Sarımsakları ince kıyın.

  • 3

    Zeytinyağını geniş bir tencerede ısıtın. Soğanı ve ardından sarımsağı ekleyin, yumuşayana kadar kavurun. Havuç ve patatesi ilave edip 2-3 dakika daha soteleyin.

  • 4

    Domatesi rendeleyip ekleyin veya salçayı ilave edin. Barbunyayı, şekeri, limon suyunu ve sıcak suyu da katın. Son olarak tuzunu ayarlayın. Kapağını kapatıp sebzeler yumuşayana kadar kısık ateşte yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

  • 5

    Oda sıcaklığına gelince doğranmış yeşillikle süsleyip servis yapın.

