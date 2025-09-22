Barbunya Pilaki
Zeytinyağlı yemeklerin en zarif hali! Barbunya Pilaki, yaz akşamlarının serinletici lezzeti, ana yemeklerin en iyi dostu. Her lokmada taze sebzelerin ve zeytinyağının muhteşem uyumunu hissedeceksiniz.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Barbunyayı ayıklayıp üzerini geçecek kadar su ekleyerek 15 dakika haşlayın. Süzün ve kenara alın.
-
2
Soğanı yemeklik doğrayın. Havuç ve patatesi küçük küpler hâlinde doğrayın. Sarımsakları ince kıyın.
-
3
Zeytinyağını geniş bir tencerede ısıtın. Soğanı ve ardından sarımsağı ekleyin, yumuşayana kadar kavurun. Havuç ve patatesi ilave edip 2-3 dakika daha soteleyin.
-
4
Domatesi rendeleyip ekleyin veya salçayı ilave edin. Barbunyayı, şekeri, limon suyunu ve sıcak suyu da katın. Son olarak tuzunu ayarlayın. Kapağını kapatıp sebzeler yumuşayana kadar kısık ateşte yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
-
5
Oda sıcaklığına gelince doğranmış yeşillikle süsleyip servis yapın.
