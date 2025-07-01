Çağla Badem Turşulu Kısır
Klasik kısıra ekşi ve ferah bir dokunuş: Çağla Badem Turşulu Kısır, sıradışı lezzet arayanlara özel bir tarif!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bir kasede bulguru kaynar suyla ıslayıp ağzı kapalı olarak 15 dakika dinlendirin.
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2
Yeşillikleri ince kıyın. Bulguru nar ekşisi hariç tüm malzeme ile karıştırıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Dolaptan çıkarıp nar ekşisi ile harmanlayın.
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3
Çağla badem turşusu ve ince kıyılmış kırmızı lahana ile birlikte servis yapın.
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