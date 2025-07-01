Tarif Ara
Öğünler Meze Çağla badem turşulu kısır

Çağla Badem Turşulu Kısır

Çağla Badem Turşulu Kısır
ORTA 45 DAKİKA

Klasik kısıra ekşi ve ferah bir dokunuş: Çağla Badem Turşulu Kısır, sıradışı lezzet arayanlara özel bir tarif!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Bir kasede bulguru kaynar suyla ıslayıp ağzı kapalı olarak 15 dakika dinlendirin.

  • 2

    Yeşillikleri ince kıyın. Bulguru nar ekşisi hariç tüm malzeme ile karıştırıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Dolaptan çıkarıp nar ekşisi ile harmanlayın.

  • 3
    Çağla badem turşusu ve ince kıyılmış kırmızı lahana ile birlikte servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Haftalık Örnek Menü Dengede 7 Gün 3’er Öğün
  • Dr. Ayça Kaya’dan Düşük Karbonhidratlı Beslenmede Altın Kurallar
  • Düşük Karbonhidratlı Tarifler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Kerevizli, Ayvalı Atom
KOLAY 15 DAKİKA

Kerevizli, Ayvalı Atom

Karamelli Ekmek
20 DAKİKA

Karamelli Ekmek

Kekik Pestolu Hodan ve Bakla Fava
ORTA

Kekik Pestolu Hodan ve Bakla Fava

Sarımsak Taratorlu Sardalya Kuşu
ORTA 30 DAKİKA

Sarımsak Taratorlu Sardalya Kuşu