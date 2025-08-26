Tarsus Humusu

Nohudu geniş bir kaseye alın. Üzerini birkaç parmak geçecek kadar soğuk su ekleyin. Üzerini kapatıp bir gece bekletin. Ertesi gün suyunu süzün, üzerine karbonat ilave edin. Düdüklü tencerede 1 saat haşlayın. Haşlanan nohudu süzün. Tüm malzemeleri blender'e alın. Krema kıvamına gelene kadar çekin.