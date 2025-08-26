Tarif Ara
Giriş Yap Üye ol
Öğünler Meze Tarsus humusu

Tarsus Humusu

Tarsus Humusu
KOLAY 20 DAKİKA

Tahinin yoğun aroması ve nohudun lezzetiyle öne çıkan Tarsus humusu, klasik tarifin en özel yöresel yorumlarından biri.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Nohudu geniş bir kaseye alın. Üzerini birkaç parmak geçecek kadar soğuk su ekleyin. Üzerini kapatıp bir gece bekletin. Ertesi gün suyunu süzün, üzerine karbonat ilave edin. Düdüklü tencerede 1 saat haşlayın. Haşlanan nohudu süzün. Tüm malzemeleri blender'e alın. Krema kıvamına gelene kadar çekin.

  • 2

    Üzeri için zeytinyağını ve tereyağını tavaya alın. Toz biberi ekleyin 1-2 dakika kavurun.

  • 3

    Humusu servis tabağına alın. Üzerine biberli yağı gezdirin. Sumak, kimyon ve kıyılmış maydanoz ile süsleyerek servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • İnci Bak’tan Kabak ve Patlıcanla Ezber Bozan Tarifler
  • Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
  • Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Bal Kabaklı Humus

Bal Kabaklı Humus

Koza Patates Tarifi
KOLAY 40 DAKİKA

Koza Patates Tarifi

Mezgitli Yaprak Sarma
ORTA 45 DAKİKA

Mezgitli Yaprak Sarma

Karamelize Soğanlı, Kremalı Ekmekler
KOLAY 5 DAKİKA

Karamelize Soğanlı, Kremalı Ekmekler