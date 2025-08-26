Tarsus Humusu
Tahinin yoğun aroması ve nohudun lezzetiyle öne çıkan Tarsus humusu, klasik tarifin en özel yöresel yorumlarından biri.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Nohudu geniş bir kaseye alın. Üzerini birkaç parmak geçecek kadar soğuk su ekleyin. Üzerini kapatıp bir gece bekletin. Ertesi gün suyunu süzün, üzerine karbonat ilave edin. Düdüklü tencerede 1 saat haşlayın. Haşlanan nohudu süzün. Tüm malzemeleri blender'e alın. Krema kıvamına gelene kadar çekin.
-
2
Üzeri için zeytinyağını ve tereyağını tavaya alın. Toz biberi ekleyin 1-2 dakika kavurun.
-
3
Humusu servis tabağına alın. Üzerine biberli yağı gezdirin. Sumak, kimyon ve kıyılmış maydanoz ile süsleyerek servis yapın.
