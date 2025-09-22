Tarif Ara
Giriş Yap Üye ol
Öğünler Meze Babagannuş

Babagannuş

Babagannuş
KOLAY 25 DAKİKA

İsli patlıcanın köz tadı, sarımsak ve tahinin eşsiz uyumuyla buluşuyor. Pürüzsüz ve kremsi dokusuyla Babagannuş, her lokmada damakları şenlendirecek.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Patlıcanları ocakta közleyin. Kabukları tamamen yanıp içleri yumuşayınca ocaktan alın. Ilınınca kabuklarını soyup, kesme tahtası üzerinde incecik kıyın. Geniş bir kaseye alın.

  • 2

    Üzerine ezilmiş sarımsak, limon suyu, tuz ve zeytinyağının 3 yemek kaşığını ekleyin. Tahta kaşıkla karıştırarak homojen bir kıvam elde edin.

  • 3

    Doğranmış ceviz içini ve kıyılmış maydanozu ilave edin. Tüm malzemeyi karıştırın.

  • 4

    Servis kâsesine alın. Üzerine kalan 1 yemek kaşığı zeytinyağını gezdirin. Ceviz içi ve taze maydanoz yapraklarıyla süsleyin. Ilık veya soğuk servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Bağ Bozumu Sofrası
  • Bağışıklık Dostu Mevsim Menüleri
  • Konuk Şef Can Aras'la Sofraya Özel
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Bademli ve Patlıcanlı Ezme
KOLAY 30 DAKİKA

Bademli ve Patlıcanlı Ezme

Salatalık Turşusu
ORTA 15 DAKİKA

Salatalık Turşusu

Çiğ yaprak sarma tarifi
ORTA 30 DAKİKA

Çiğ yaprak sarma tarifi

Humus
KOLAY

Humus