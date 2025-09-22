Babagannuş
İsli patlıcanın köz tadı, sarımsak ve tahinin eşsiz uyumuyla buluşuyor. Pürüzsüz ve kremsi dokusuyla Babagannuş, her lokmada damakları şenlendirecek.
Malzemeler
Yapılışı
Patlıcanları ocakta közleyin. Kabukları tamamen yanıp içleri yumuşayınca ocaktan alın. Ilınınca kabuklarını soyup, kesme tahtası üzerinde incecik kıyın. Geniş bir kaseye alın.
Üzerine ezilmiş sarımsak, limon suyu, tuz ve zeytinyağının 3 yemek kaşığını ekleyin. Tahta kaşıkla karıştırarak homojen bir kıvam elde edin.
Doğranmış ceviz içini ve kıyılmış maydanozu ilave edin. Tüm malzemeyi karıştırın.
Servis kâsesine alın. Üzerine kalan 1 yemek kaşığı zeytinyağını gezdirin. Ceviz içi ve taze maydanoz yapraklarıyla süsleyin. Ilık veya soğuk servis yapın.
