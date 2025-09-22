Zeytinyağlı Taze Fasulye
Yaz sofralarının en sevilen lezzeti! Taptaze fasulyelerin, domatesin ve zeytinyağının muhteşem uyumuyla pişirilmiş bu yemek, hem hafif hem de doyurucu.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Fasulyelerin uçlarını ayıklayıp ortadan ikiye bölün. Soğanı yemeklik, sarımsağı ince olacak şekilde doğrayın. Domateslerin kabuklarını soyup küp doğrayın.
-
2
Zeytinyağını tencereye alın. Soğanı ve sarımsağı ekleyip birkaç dakika soteleyin. Ardından doğranmış domatesi ilave edip birkaç dakika pişirin.
-
3
Fasulyeleri ekleyin. Üzerine şekeri, tuzu ve sıcak suyu ilave edin. Tüm malzemeyi karıştırıp tencerenin kapağını kapatın.
-
4
Kısık ateşte fasulyeler yumuşayıncaya kadar 30-35 dakika pişirin.
-
5
Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında dinlendirip soğuk olarak servis yapın.
