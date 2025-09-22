Tarif Ara
Giriş Yap Üye ol
Öğünler Meze Zeytinyağlı taze fasulye

Zeytinyağlı Taze Fasulye

Zeytinyağlı Taze Fasulye
ORTA 40 DAKİKA

Yaz sofralarının en sevilen lezzeti! Taptaze fasulyelerin, domatesin ve zeytinyağının muhteşem uyumuyla pişirilmiş bu yemek, hem hafif hem de doyurucu.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Fasulyelerin uçlarını ayıklayıp ortadan ikiye bölün. Soğanı yemeklik, sarımsağı ince olacak şekilde doğrayın. Domateslerin kabuklarını soyup küp doğrayın.

  • 2

    Zeytinyağını tencereye alın. Soğanı ve sarımsağı ekleyip birkaç dakika soteleyin. Ardından doğranmış domatesi ilave edip birkaç dakika pişirin.

  • 3

    Fasulyeleri ekleyin. Üzerine şekeri, tuzu ve sıcak suyu ilave edin. Tüm malzemeyi karıştırıp tencerenin kapağını kapatın.

  • 4

    Kısık ateşte fasulyeler yumuşayıncaya kadar 30-35 dakika pişirin.

  • 5

    Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında dinlendirip soğuk olarak servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Bağ Bozumu Sofrası
  • Bağışıklık Dostu Mevsim Menüleri
  • Konuk Şef Can Aras'la Sofraya Özel
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Yaz Ezmesi
ORTA

Yaz Ezmesi

Enginarlı Humus
KOLAY 20 DAKİKA

Enginarlı Humus

Mezgitli Yaprak Sarma
ORTA 45 DAKİKA

Mezgitli Yaprak Sarma

Bademli ve Patlıcanlı Ezme
KOLAY 30 DAKİKA

Bademli ve Patlıcanlı Ezme