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Öğünler Meze Kinoa'lı biber dolması

Kinoa'lı Biber Dolması

Kinoalı Biber Dolması
ZOR

Kinoalı biber dolması, sağlıklı beslenmeyi sevenler için mükemmel bir seçenek!

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

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