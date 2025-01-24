Kinoa'lı Biber Dolması

Kinoa'yı tencereye alıp üzerine 1 su bardağı su ilave edin ve suyunu çekene kadar haşlayın. Ocaktan alıp ufalanmış beyaz peynir, lor peyniri, zeytin, dereotu, biber, karabiber ve 3 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edip harmanlayın. Biberlerin üzerlerini kapak şeklinde kestikten sonra içlerini çıkarın ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile yağlanmış orta boy fırın kabına yerleştirin.