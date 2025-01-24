Kinoa'lı Biber Dolması
Kinoalı biber dolması, sağlıklı beslenmeyi sevenler için mükemmel bir seçenek!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kinoa'yı tencereye alıp üzerine 1 su bardağı su ilave edin ve suyunu çekene kadar haşlayın. Ocaktan alıp ufalanmış beyaz peynir, lor peyniri, zeytin, dereotu, biber, karabiber ve 3 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edip harmanlayın. Biberlerin üzerlerini kapak şeklinde kestikten sonra içlerini çıkarın ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile yağlanmış orta boy fırın kabına yerleştirin.
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2
İçlerine 2 yemek kaşığı zeytinyağını sürüp tuz serpiştirin. Kinoa'lı karışımı içlerine pay edip kapaklarını kapatın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Soğuk veya ılık olarak servis yapın.
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