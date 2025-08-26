Yumurtalı Ekmek
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Fırın tepsisini pişirme kağıdı ile kaplayın. Ekmekleri tepsiye yerleştirin.
-
2
Çukur bir kabın içine yumurtaları kırın. Süt ile yumurtayı güzelce çırpın. İçine peynir, yeşillikler, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.
-
3
Karışımı ekmeklerin üzerine eşit şekilde pay edin.
-
4
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, peynir çok hafif kızarmaya başlayana kadar pişirin.
-
5
Piştikten sonra üzerine biraz tereyağı sürün ve servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- İnci Bak’tan Kabak ve Patlıcanla Ezber Bozan Tarifler
- Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
- Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...ABONE OL