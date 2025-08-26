Tarif Ara
Giriş Yap Üye ol
Öğünler Ekmek Üstü Sarı buğday unlu, peynirli ekmek üstü

Sarı Buğday Unlu, Peynirli Ekmek Üstü

Sarı Buğday Unlu, Peynirli Ekmek Üstü
KOLAY 20 DAKİKA

Sarı buğday unuyla hazırlanan ekmek dilimleri, peynirle birleşerek hem sağlıklı hem de lezzetli bir atıştırmalığa dönüşüyor.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • İnci Bak’tan Kabak ve Patlıcanla Ezber Bozan Tarifler
  • Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
  • Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Limonlu Domatesli Tereyağı
KOLAY 15 DAKİKA

Limonlu Domatesli Tereyağı

Kayısı Reçeli
ORTA

Kayısı Reçeli

Çikolatalı Ekmek Dilimleri
KOLAY

Çikolatalı Ekmek Dilimleri

Ekmek Üzeri Avokado Ezmeli Poşe Yumurta
ORTA

Ekmek Üzeri Avokado Ezmeli Poşe Yumurta