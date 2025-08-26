Sarı Buğday Unlu, Peynirli Ekmek Üstü
Sarı buğday unuyla hazırlanan ekmek dilimleri, peynirle birleşerek hem sağlıklı hem de lezzetli bir atıştırmalığa dönüşüyor.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Kırmızıbiberleri 2 tatlı kaşığı zeytinyağı ile tavaya alın. Üzerine tuz serpip soteleyin. Ekmeklerin üzerlerine mozzarella dilimlerini, sotelenmiş biberleri ve fesleğen yapraklarını yerleştirin.
-
2
Taze çekilmiş karabiber serpin. Kalan zeytinyağını üzerlerine gezdirin.
-
3
Yeşil sos için tüm malzemeleri blender'den geçirin. Ekmek dilimleriyle birlikte servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- İnci Bak’tan Kabak ve Patlıcanla Ezber Bozan Tarifler
- Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
- Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...ABONE OL