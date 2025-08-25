Ekmek Üstü Tofu Scramble
Protein deposu tofu scramble, ekmek üstünde sunularak hem sağlıklı hem de doyurucu bir kahvaltı alternatifi oluyor.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Bir adet ciabatta ekmeğini dikdörtgen formda kesin. Kestiğiniz ekmeğin iç kısmını yarım tatlı kaşığı zeytinyağı ile yağlayın ve önceden ısıtılmış tavada renk alana kadar kızartın
-
2
Aynı tavada tofuyu ve toz zerdeçalı karıştırarak pişirin. Pişirme esnasında tofu karışımınıza siyah volkanik Hint tuzu ekleyin.
-
3
Kızarttığınız ciabatta ekmeğinin üzerine tofu karışımını yerleştirin ve servis yapın.
-
4
Üzerini baby turp dilimleri, salatalık, renkli çeri domatesler, meksika biberi, yeşil elma dilimleri, yenilebilir çiçekler ve siyah maldon tuzu ile süsleyebilirsiniz.
