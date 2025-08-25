Tarif Ara
Öğünler Ekmek Üstü Ekmek üstü tofu scramble

Ekmek Üstü Tofu Scramble

Ekmek Üstü Tofu Scramble
KOLAY 10 DAKİKA

Protein deposu tofu scramble, ekmek üstünde sunularak hem sağlıklı hem de doyurucu bir kahvaltı alternatifi oluyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Bir adet ciabatta ekmeğini dikdörtgen formda kesin. Kestiğiniz ekmeğin iç kısmını yarım tatlı kaşığı zeytinyağı ile yağlayın ve önceden ısıtılmış tavada renk alana kadar kızartın

  • 2

    Aynı tavada tofuyu ve toz zerdeçalı karıştırarak pişirin. Pişirme esnasında tofu karışımınıza siyah volkanik Hint tuzu ekleyin.

  • 3

    Kızarttığınız ciabatta ekmeğinin üzerine tofu karışımını yerleştirin ve servis yapın.

  • 4
    Üzerini baby turp dilimleri, salatalık, renkli çeri domatesler, meksika biberi, yeşil elma dilimleri, yenilebilir çiçekler ve siyah maldon tuzu ile süsleyebilirsiniz.

