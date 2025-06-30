Tarif Ara
Öğünler Ekmek Üstü Avokadolu ve peynirli bruschetta

Avokadolu ve Peynirli Bruschetta

Avokadolu ve Peynirli Bruschetta
KOLAY 10 DAKİKA

Sabah kahvaltılarınıza sağlıklı bir dokunuş: Avokadolu ve Peynirli Bruschetta

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Haftalık Örnek Menü Dengede 7 Gün 3’er Öğün
  • Dr. Ayça Kaya’dan Düşük Karbonhidratlı Beslenmede Altın Kurallar
  • Düşük Karbonhidratlı Tarifler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Fethiye Kaya İnciri ile Ekmek Üstü Peynir
KOLAY 10 DAKİKA

Fethiye Kaya İnciri ile Ekmek Üstü Peynir

Çilek Reçeli Tarifi
KOLAY

Çilek Reçeli Tarifi

Yumurtalı Siyah Ekmek
ORTA

Yumurtalı Siyah Ekmek

Kabaklı Bruschetta
KOLAY

Kabaklı Bruschetta