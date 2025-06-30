Avokadolu ve Peynirli Bruschetta
Malzemeler
Yapılışı
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1
Zeytinyağını tavaya alın. Ekmeklerin her iki tarafını 2-3 dakika kızartın.
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2
Avokadoların kabuğunu soyup çekirdeklerini çıkarın. İnce dilimler halinde kesin. Limon suyu ve diğer baharatlarla hafifçe karıştırın.
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3
Kızarmış ekmek dilimlerinin üzerine ince dilimlenmiş peynirleri yerleştirin. Peynirin üzerine avokado dilimlerini dizin. Üzerine iri kıyılmış cevizi ve kabak çekirdeğini serpiştirin. Susam ekleyerek servis yapın.
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