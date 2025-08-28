Dakos
Girit mutfağının en sevilen lezzeti Dakos, çıtır arpa peksimeti üzerinde domates, peynir ve zeytinyağıyla hazırlanan ferah bir meze
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Bir adet ve yarım domatesi küçük küp doğrayın. Kalan yarım domatesi rendeleyin.
-
2
Peksimetleri yumuşatmak için rendelenmiş domatesi peksimetlerin üzerlerine pay edin.
-
3
Üzerlerine doğranmış domatesi, ezilmiş peyniri ve halka doğranmış zeytinleri paylaştırın. Kapari serpiştirin. Daha sonra zeytinyağını eşit olarak gezdirin.
-
4
Kekik, tuz, karabiber serpin ve servis yapın.
