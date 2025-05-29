Limon Reçeli
Mis gibi limon kokusuyla ferahlatan, kahvaltı sofralarına güneş gibi doğan enfes bir tat: Limon Reçeli Tarifimizle tanışın!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Limonların alt ve üst kısımlarındaki uçları kesin. Boylamasına dörde bölün. İçlerindeki kolay çıkan beyaz zarları ve çekirdekleri temizleyip onları ayrı bir kasede biriktirin. Limonları ince üçgen olacak şekilde dilimleyin. Büyük bir tencereye alıp kaynamaya bırakın.
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2
Kaynayınca sıcak su ilave edin. Limon zarlarını ve çekirdeklerini küçük bir tülbente bağlayıp tencereye atın. Harlı ısıda 30-35 dakika, kabukları iyice yumuşayana kadar pişirin. Tülbenti içinden alıp iyice sıkın ve içinden çıkan jöleli kısmı tencereye ilave edin.
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3
Toz şekeri katın. Ara sıra tahta kaşıkla karıştırarak 30 dakika kaynatın ve ocaktan alın.
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