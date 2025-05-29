Limon Reçeli

Limonların alt ve üst kısımlarındaki uçları kesin. Boylamasına dörde bölün. İçlerindeki kolay çıkan beyaz zarları ve çekirdekleri temizleyip onları ayrı bir kasede biriktirin. Limonları ince üçgen olacak şekilde dilimleyin. Büyük bir tencereye alıp kaynamaya bırakın.