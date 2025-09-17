Domatesli Ricottalı Bruschetta
İtalyan esintileri sofralarınıza konuk oluyor. Taze domates, yumuşak ricotta ve mis kokulu fesleğenle hazırlanan bu bruschetta, dost sohbetlerinin ve davet sofralarının en sevilen başlangıcı olacak.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Kiraz domatesleri yıkayıp ortadan ikiye veya dörde bölün. Taze soğanı ince doğrayın. Roka ve fesleğen yapraklarını yıkayıp kurulayın, elinizle kopararak parçalayın. Tüm malzemeyi geniş bir kaseye alın.
-
2
Üzerine zeytinyağı, balsamik sirke, tuz ve taze çekilmiş karabiber ekleyin. Malzemeleri ezmeden, nazikçe karıştırarak harmanlayın.
-
3
Ekmek dilimlerini kızartma tavasında ya da fırın ızgarasında her iki yüzü hafifçe kızarana kadar pişirin. Fırından aldıktan sonra üzerlerine sarımsak sürün.
-
4
Her bir ekmek diliminin üzerine ricotta peyniri sürün. Üzerine hazırladığınız domatesli karışımdan bolca yerleştirin.
-
5
Ekmek kıtırlığını kaybetmeden, bekletmeden servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Bağ Bozumu Sofrası
- Bağışıklık Dostu Mevsim Menüleri
- Konuk Şef Can Aras'la Sofraya Özel