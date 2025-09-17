Tarif Ara
Domatesli Ricottalı Bruschetta

KOLAY 15 DAKİKA

İtalyan esintileri sofralarınıza konuk oluyor. Taze domates, yumuşak ricotta ve mis kokulu fesleğenle hazırlanan bu bruschetta, dost sohbetlerinin ve davet sofralarının en sevilen başlangıcı olacak.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kiraz domatesleri yıkayıp ortadan ikiye veya dörde bölün. Taze soğanı ince doğrayın. Roka ve fesleğen yapraklarını yıkayıp kurulayın, elinizle kopararak parçalayın. Tüm malzemeyi geniş bir kaseye alın.

  • 2

    Üzerine zeytinyağı, balsamik sirke, tuz ve taze çekilmiş karabiber ekleyin. Malzemeleri ezmeden, nazikçe karıştırarak harmanlayın.

  • 3

    Ekmek dilimlerini kızartma tavasında ya da fırın ızgarasında her iki yüzü hafifçe kızarana kadar pişirin. Fırından aldıktan sonra üzerlerine sarımsak sürün.

  • 4

    Her bir ekmek diliminin üzerine ricotta peyniri sürün. Üzerine hazırladığınız domatesli karışımdan bolca yerleştirin.

  • 5

    Ekmek kıtırlığını kaybetmeden, bekletmeden servis yapın.

