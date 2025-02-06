Sardalya Bruschetta
Sardalya Bruschetta Tarifi: Deniz Lezzetlerini İtalyan Esintisiyle Buluşturan Pratik ve Şık Bir Başlangıç! Taptaze sardalyaların, çıtır ekmek dilimleri ve aromatik malzemelerle buluştuğu bu eşsiz tarif, sofralarınıza hafif ve unutulmaz bir tat getiriyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Zeytinyağını geniş bir tavaya alın. Acı biber ve sarımsağı ekleyip nazikçe soteleyin. Sardalyaları yerleştirin. Sirkeyi ve tuzu ilave edin. Kapağını kapatıp 4 dakika kısık ısıda pişirin ve ocaktan alın.
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2
Kapağı kapalı olarak ılınmaya bırakın. Domates salatası için kırmızı soğan ve domatesi küp doğrayın. Tüm malzemeyi harmanlayıp kenara alın. Ekmekleri tavada ya da tost makinesinde kızartın. Üzerlerine önce domates salatasını pay edin. Daha sonra sardalyaları yerleştirin. Taze biberiye ve limon ile birlikte servis yapın.
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