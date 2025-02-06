Sardalya Bruschetta

Kapağı kapalı olarak ılınmaya bırakın. Domates salatası için kırmızı soğan ve domatesi küp doğrayın. Tüm malzemeyi harmanlayıp kenara alın. Ekmekleri tavada ya da tost makinesinde kızartın. Üzerlerine önce domates salatasını pay edin. Daha sonra sardalyaları yerleştirin. Taze biberiye ve limon ile birlikte servis yapın.