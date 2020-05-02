Zerdeçallı Sebze Çorbası

Rendelenmiş taze zerdeçal ve kremayı karıştırın. Çorbanın suyundan birkaç kaşık dolusu karışıma ekleyip ılınmasını sağlayın. Yavaşça ve çorbayı karıştırmaya devam ederek ilave edin. 2 dakika pişirin. Tuzunu ayarlayıp servis yapın.