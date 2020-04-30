Şiş Börek Çorbası

İç harcı için kıymayı bir tencereye alıp suyunu salıp çekene kadar kavurun. Üzerine ayçiçeği yağı ve yemeklik doğranmış soğan ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Ceviz içi, tuz, karabiber ve kıyılmış maydanoz katıp 1-2 dakika daha kavurun. Soğuması için bir kenara alın.