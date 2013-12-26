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Yayla Çorbası

Yayla Çorbası
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Mutfakların vazgeçilmezi olan yayla çorbası nasıl yapılır? Yayla çorbası tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Öncelikle pirinci 3 su bardağı suda haşlayın. Yoğurdu ayrı bir kapta, 2 su bardağı su ile sulandırın. Un ve yumurta sarısını ilave edin. İyice çırpın. Yavaş yavaş, kaynamakta olan pirinçlere ilave edin.

  • 2

    Tencereyi ocaktan alın. Tuzunu ayarlayın. Tereyağını ayrı bir kapta eritin. Nane ve pul biberi yağda yakın. Çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.

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