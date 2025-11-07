Tortilla Çorbası Tarifi: Meksika’nın En Lezzetli Çorbası | Sofra
Gerçek Meksika usulü tortilla çorbası tarifi! Baharat dengesi, çıtır tortilla cipsleri ve sunum önerileriyle evde kolayca hazırlayabileceğin nefis lezzet.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Tortilla Çorbası Tarifi: Gerçek Meksika Lezzetini Sofrana Taşı
Büyük, derin bir tencereye zeytinyağını alın ve orta ateşte ısıtın. Doğranmış soğanları ekleyip yumuşayana kadar yaklaşık 5-6 dakika kavurun. Sarımsak ve jalapeno biberini ekleyip kokusu çıkana kadar 1 dakika daha kavurun. Domates salçasını ekleyin ve 1 dakika daha kavurarak kokusunu çıkarın.
-
2
Tencereye doğranmış domatesleri, tavuk suyunu, kimyonu, toz kırmızı biberi, kekiği, tuzu ve karabiberi ekleyin. İyice karıştırın ve çorbayı kaynama noktasına getirin.
-
3
Tavuk göğüslerini kaynayan çorbanın içine yavaşça bırakın. Tencerenin altını kısın, kapağını kapatın ve tavuklar tamamen pişene kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
-
4
Tavuk pişerken tortillaların yapımına başlayın. Mısır tortillalarını ince şeritler halinde kesin. Küçük bir tavada yağı kızdırın. Tortilla şeritlerini altın rengi alıp çıtırlaşana kadar kızartın. Kağıt havlu serili bir tabağa alıp hafifçe tuzlayın.
-
5
Pişen tavuk göğüslerini bir maşa ile tencereden dikkatlice çıkarıp bir tabağa alın. İki çatal yardımıyla tavukları tiftikleyin. Tiftiklenmiş tavukları tekrar tenceredeki çorbaya ekleyin. İnce kıyılmış kişnişi ve misket limonu suyunu tencereye ekleyin. Tüm lezzetlerin birleşmesi için 5-10 dakika daha kısık ateşte pişirin. Bu aşamada tadını kontrol edip gerekirse tuz veya baharat eklemesi yapın.
-
6
Çorbayı kaselere paylaştırın. Üzerine hazırladığınız çıtır tortilla şeritlerinden, küp doğranmış avokadodan, rendelenmiş peynirden, bir kaşık ekşi kremadan ve taze kişniş yapraklarından bolca ekleyin.Yanında bir dilim misket limonu ile sıcak servis yapın.
Tortilla Çorbasının Püf Noktaları
Tortilla Cipsi Kıtır Kalsın Diye Ne Yapılmalı?
Tortilla cipsleri çorbanın içinde ne kadar kalırsa o kadar hızlı hamurlaşır ve kıtırlığını kaybeder. Bunu önlemenin püf noktası zamanlamadır. Çorba yemek için servis edilmeye hazır olduğunda üzerine cipsleri eklerseniz çıtır çıtır tortilla cipslerine sahip bir çorba elde edersiniz.
Domates Asidini Dengelemek İçin İpucu
Domatesin tadı fazla keskin geliyorsa asidini dengelemek için bir çay kaşığının ucuyla şeker ekleyebilirsiniz. Eklenen şeker asidi nötralize etmez ama tat alma duyunuzu kandırarak daha yumuşak bir tat sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
Tortilla Çorbası Ne Kadar Sürede Hazırlanır?
Tortilla Çorbasının ortalama hazırlama süresi 20-25 dakikadır. Tüm malzemeler hazırlandıktan sonra yaklaşık 40-45 dakikalık bir pişirme süresiyle birlikte tamamen hazır olması 1 saat kadar zaman almaktadır.
Tortilla Çorbası Hangi Mutfağın?
Tortilla Çorbası Meksika mutfağına ait bir çorbadır.
Tavuksuz (Vegan) Tortilla Çorbası Olur Mu?
Tavuk yerine Meksika fasulyesi tercih edebilirsiniz. Meksika fasulyesine alternatif olarak istiridye veya kestane mantarı tercih edebilirsiniz. Tavuk suyu yerine zengin bir sebze suyu kullanabilirsiniz. Sonuç olarak tavuksuz (vegan) bir tortilla çorbası yapmak mümkün.
