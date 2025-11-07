Tortilla Çorbası Tarifi: Meksika’nın En Lezzetli Çorbası | Sofra

Çorbayı kaselere paylaştırın. Üzerine hazırladığınız çıtır tortilla şeritlerinden, küp doğranmış avokadodan, rendelenmiş peynirden, bir kaşık ekşi kremadan ve taze kişniş yapraklarından bolca ekleyin.Yanında bir dilim misket limonu ile sıcak servis yapın.

Tortilla Çorbasının Püf Noktaları

Tortilla Cipsi Kıtır Kalsın Diye Ne Yapılmalı?

Tortilla cipsleri çorbanın içinde ne kadar kalırsa o kadar hızlı hamurlaşır ve kıtırlığını kaybeder. Bunu önlemenin püf noktası zamanlamadır. Çorba yemek için servis edilmeye hazır olduğunda üzerine cipsleri eklerseniz çıtır çıtır tortilla cipslerine sahip bir çorba elde edersiniz.

Domates Asidini Dengelemek İçin İpucu

Domatesin tadı fazla keskin geliyorsa asidini dengelemek için bir çay kaşığının ucuyla şeker ekleyebilirsiniz. Eklenen şeker asidi nötralize etmez ama tat alma duyunuzu kandırarak daha yumuşak bir tat sunar.

Sıkça Sorulan Sorular

Tortilla Çorbası Ne Kadar Sürede Hazırlanır?

Tortilla Çorbasının ortalama hazırlama süresi 20-25 dakikadır. Tüm malzemeler hazırlandıktan sonra yaklaşık 40-45 dakikalık bir pişirme süresiyle birlikte tamamen hazır olması 1 saat kadar zaman almaktadır.

Tortilla Çorbası Hangi Mutfağın?

Tortilla Çorbası Meksika mutfağına ait bir çorbadır.

Tavuksuz (Vegan) Tortilla Çorbası Olur Mu?

Tavuk yerine Meksika fasulyesi tercih edebilirsiniz. Meksika fasulyesine alternatif olarak istiridye veya kestane mantarı tercih edebilirsiniz. Tavuk suyu yerine zengin bir sebze suyu kullanabilirsiniz. Sonuç olarak tavuksuz (vegan) bir tortilla çorbası yapmak mümkün.