Şifa Çorbası
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tereyağı ve zeytinyağını tencereye alıp, tereyağı eriyene dek ısıtın. Küçük küp doğranmış soğanı ilave edip rengi şeffaflaşana dek karıştırarak soteleyin.
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2
Kıyılmış sarımsak ekleyip bir-iki çevirin. Rendelenmiş havuç, rendelenmiş patates ve kereviz sapı katıp soteleyin. Salça, pul biber, su ve et suyunu ekleyip karıştırın.
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3
Yıkanıp süzülmüş mercimek ve bulguru katıp, kaynayana dek harlı, kaynamaya başlayınca kısık ateşte, sebzeler yumuşayana dek pişirin.
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4
Tuz ve karabiberini ayarlayıp, kimyonu katın ve karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Üzerine karabiber serpip sıcak olarak servis yapın.
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