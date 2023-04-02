En çok sevilen çorbalardan biri olan mercimek çorbası, yaz kış demeden her mevsim elimizin gittiği tariftir. Peki bu lezzetli çorbanın sebzelisi nasıl yapılır? Sebzeli mercimek çorbası nasıl pişirilir? diye merak edenleri sebzeli mercimek çorbası tarifimize alalım.