Tarhunlu Lahana Çorbası Tarifi
Annelerimizin doğal ilacı olan sıcacık çorbalar kış sebzeleri ve bakliyat çeşitleri ile buluştuğunda, besin değeri yükselirken lezzetleriyle de damakları fetheder. Mis gibi kokusuyla tarhunlu lahana çorbası tarifi
Malzemeler
Yapılışı
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1
Derin bir tencerede tereyağını eritip yemeklik doğranmış soğan ve kıymayı kavurun. Üzerine sarmısak, domates ve biber salçası ekleyin.
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2
Bir-iki kez çevirip unu katın. Unun kokusu gittikten sonra kıyılmış lahana ekleyip kısık ateşte lahana yarı yarıya yumuşayana dek pişirin.
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3
Tarhun, buğday, tuz, karabiber ve sıcak su ekleyip lahana iyice yumuşayana kadar pişirip ocaktan alın.
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