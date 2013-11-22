Kırmızı Biber Çorbası Tarifi
Doğanın sunduğu nimetler iftar sofralarınızı süslesin... Kırmızı biber çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Biberlerin çekirdek kısımlarını kesip, irice doğrayın. Su ve sütü bir tencereye boşaltıp, kaynamaya bırakın. Kaynayınca tuzunu ayarlayıp, kırmızı biber, soğan, sarmısak ve maydanoz ekleyin. Biber yumuşayana kadar pişirin.
-
2
Daha sonra çorbayı blenderden geçirin ve tekrar tencereye alın. Bir taşım kaynattıktan sonra sıcak olarak servis edin.
Sofra’da Bu Ay
- 2025 Trendi Swicy Lezzetler
- Selin Kutucular'la Sofra'ya Özel
- Düşük Karbonhidrat Yüksek Lezzet Menüler
ve Daha Fazlası ...ABONE OL