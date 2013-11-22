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Kırmızı Biber Çorbası Tarifi

Kırmızı Biber Çorbası Tarifi
KOLAY 5 DAKİKA

Doğanın sunduğu nimetler iftar sofralarınızı süslesin... Kırmızı biber çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

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