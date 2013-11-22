Kırmızı Biber Çorbası Tarifi

Biberlerin çekirdek kısımlarını kesip, irice doğrayın. Su ve sütü bir tencereye boşaltıp, kaynamaya bırakın. Kaynayınca tuzunu ayarlayıp, kırmızı biber, soğan, sarmısak ve maydanoz ekleyin. Biber yumuşayana kadar pişirin.