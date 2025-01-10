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Bezelye Çorbası

Bezelye Çorbası
ORTA

Lezzetli ve besleyici bir başlangıç arıyorsanız, bu bezelye çorbası tarifi tam size göre! Hem pratik hem de sağlıklı, kış günlerinin vazgeçilmezi olacak.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

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