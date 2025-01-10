Tarif Ara
Öğünler Çorba Bezelye çorbası

Bezelye Çorbası

Bezelye Çorbası
ORTA

Lezzetli ve besleyici bir başlangıç arıyorsanız, bu bezelye çorbası tarifi tam size göre! Hem pratik hem de sağlıklı, kış günlerinin vazgeçilmezi olacak.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
  • Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
  • Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Zerdeçallı Balkabağı Çorbası
ORTA

Zerdeçallı Balkabağı Çorbası

Yoğurtlu Soğuk Enginar Çorbası Tarifi
KOLAY 20 DAKİKA

Yoğurtlu Soğuk Enginar Çorbası Tarifi

Balkabaklı Kestane Çorbası Tarifi
KOLAY

Balkabaklı Kestane Çorbası Tarifi

Sebze Çorbası
KOLAY

Sebze Çorbası