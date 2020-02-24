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Öğünler Çorba Baharatlı ve terbiyeli sebze çorbası

Baharatlı ve Terbiyeli Sebze Çorbası

Baharatlı ve Terbiyeli Sebze Çorbası
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Çorba akşam yemeklerimizin vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. İçerisindeki malzemelerden dolayı farklı isimler alan çorba çeşitleri vardır. Baharatlı ve terbiyeli sebze çorbası tarifi akşam yemeklerinizin eşsiz lezzeti olacak.

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

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