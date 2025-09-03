Tarif Ara
Öğünler Akşam Yemeği ve Ana Yemekler Taze sarımsaklı ve taze soğanlı bebek patates

Taze Sarımsaklı ve Taze Soğanlı Bebek Patates

Pratikliği ve enfes lezzetiyle sofralarınıza yeni bir soluk getirecek bir tarif: Taze Sarımsaklı ve Taze Soğanlı Bebek Patates.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Taze patatesleri kabuğuyla birlikte iyice yıkayıp kurulayın.

  • 2

    Yağlanmış fırın tepsisine aktarın, taze sarımsak başlarını da aralara yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, 20 dakika pişirin.

  • 3

    Pesto sos için taze soğan ve sarımsakları, zeytinyağını, 1.5 yemek kaşığı dolmalık fıstığı mutfak robotunda iyice ezin.

  • 4

    Patatesler pişince fırından alın, kalın tabanlı bir kavanozun dibiyle her birini hafifçe ezin.

  • 5

    Hazırladığınız taze sarımsaklı pestoyu patateslerin üzerine paylaştırın.

  • 6

    En son rendelenmiş parmesanı ve dolmalık fıstığı serpin. Tekrar sıcak fırına verin. 5 dakika daha fırında pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

