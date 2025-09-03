Taze Sarımsaklı ve Taze Soğanlı Bebek Patates
Pratikliği ve enfes lezzetiyle sofralarınıza yeni bir soluk getirecek bir tarif: Taze Sarımsaklı ve Taze Soğanlı Bebek Patates.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Taze patatesleri kabuğuyla birlikte iyice yıkayıp kurulayın.
-
2
Yağlanmış fırın tepsisine aktarın, taze sarımsak başlarını da aralara yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, 20 dakika pişirin.
-
3
Pesto sos için taze soğan ve sarımsakları, zeytinyağını, 1.5 yemek kaşığı dolmalık fıstığı mutfak robotunda iyice ezin.
-
4
Patatesler pişince fırından alın, kalın tabanlı bir kavanozun dibiyle her birini hafifçe ezin.
-
5
Hazırladığınız taze sarımsaklı pestoyu patateslerin üzerine paylaştırın.
-
6
En son rendelenmiş parmesanı ve dolmalık fıstığı serpin. Tekrar sıcak fırına verin. 5 dakika daha fırında pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
