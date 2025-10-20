Sura Yemeği Nedir, Nasıl Yapılır? Ege Mutfağının Lezzeti | Sofra

Sura Yemeği: Ege'nin Geleneksel Sofralarından Zamansız Lezzet

Sura Yemeği Nasıl Yapılır?

İşte Ege mutfağının bu eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyabileceğiniz adım adım Sura tarifi:

İç Pilavın Hazırlanışı: Pirinci tuzlu ılık suda yaklaşık 20 dakika bekletip süzün. Kuş üzümlerini de ayrı bir kapta sıcak suda bekletin. Tencerede tereyağı ve zeytinyağını eritin. Dolmalık fıstıkları ekleyip rengi dönene kadar kavurun. Ardından yemeklik doğradığınız soğanları ekleyip pembeleşinceye kadar soteleyin. İsteğe bağlı olarak kullanacaksanız kuzu ciğerini ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişirin. Pirinci ilave edip birkaç dakika daha kavurun. Kuş üzümü, yenibahar, karabiber ve tuzu ekleyip karıştırın. Sıcak suyu veya et suyunu ekleyip kısık ateşte pirinçler suyunu çekene kadar pişirin. Pilavın hafif diri kalması önemlidir, çünkü etin içinde de pişmeye devam edecektir. Hazırladığınız iç pilavı demlenmeye bırakın.