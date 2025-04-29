Somon Köftesi
Malzemeler
Yapılışı
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1
Somon köftesi için tüm malzemeyi çukur bir kaba alın. İyice yoğurun.
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2
Köfte hamurundan cevizden biraz daha büyük parçalar koparıp avucunuzun içinde yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.
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3
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 18-20 dakika pişirin.
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4
Avokado sos için tüm malzemeyi küçük bir kaseye aktarın. Çatalla iyice ezin. Sosunuz hazır.
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5
Köfteleri fırından alın. Avokado sosla birlikte servis yapın.
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