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Somon Köftesi

Somon Köftesi
ORTA 30 DAKİKA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Somon köftesi için tüm malzemeyi çukur bir kaba alın. İyice yoğurun.
  • 2
    Köfte hamurundan cevizden biraz daha büyük parçalar koparıp avucunuzun içinde yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.
  • 3
    Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 18-20 dakika pişirin.
  • 4
    Avokado sos için tüm malzemeyi küçük bir kaseye aktarın. Çatalla iyice ezin. Sosunuz hazır.
  • 5
    Köfteleri fırından alın. Avokado sosla birlikte servis yapın.

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