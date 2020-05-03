Patlıcan Silkme

Kuzu etini bir tencereye alıp suyunu salıp çekene kadar kavurun. Üzerini 1-2 parmak geçecek kadar su ilave edip, 25-30 dakika pişirin. Patlıcanları alacalı soyup halka şeklinde doğrayın. Ayçiçeği yağını bir tencereye alıp piyazlık doğranmış soğanı rengi dönene kadar kavurun.