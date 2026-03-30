Tatlı Patatesli Uskumru Izgara

Balığı servis tabağına alın. Yanına garnitürleri yerleştirin. Sosu gezdirin, kıyılmış Frenk soğanını serpiştirin. Bekletmeden servis yapın.

Uskumru Izgara Olur Mu?

Uskumru yağlı yapısıyla ızgarada pişirilmeye uygun bir balık türüdür.

Uskumru Hangi Baharatlarla Lezzetlendirilir

Karabiber, kekik, pul biber gibi baharatlar uskumruya en çok yakışan baharatlardır. Bunlarla birlikte zeytinyağı, limon suyu ve defne yaprağı da kullanabilirsiniz.

Uskumru Balığı Hangi Aylarda Yenir?

Uskumrunun en yağlı ve lezzetli olduğu mevsim kasım-aralık ayları yani sonbahar ve kış mevsimleridir.