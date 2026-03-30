Öğünler Akşam Yemeği ve Ana Yemekler Tatlı patatesli uskumru ızgara

Tatlı Patatesli Uskumru Izgara

Tatlı patates ve taptaze uskumrunun yoğun lezzetini hafifletici beyaz bir sosla dengeleyebileceğiniz tarifimiz sizlerle. Balık ve deniz ürünleri yemeyi seviyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz!

Yapılışı

  • 1

    Sosu için tüm malzemeyi iyice karıştırarak homojen bir sos elde edin. Sosunuz hazır.

  • 2

    Uskumru filetoların her iki tarafını tuz, karabiber ve pul biberle hafifçe ovduktan sonra ızgarada pişirin.

  • 3

    Zeytinyağını tavada ısıtıp küp doğranmış tatlı patatesi yumuşayana kadar kavurun. Suda beklettiğiniz kurutulmuş mantarı ilave edip birkaç dakika daha kavurun. Ocaktan indirmeye birkaç dakika kala tuz ve karabiber ekleyip tatlandırın.

  • 4

    Balığı servis tabağına alın. Yanına garnitürleri yerleştirin. Sosu gezdirin, kıyılmış Frenk soğanını serpiştirin. Bekletmeden servis yapın.

    Uskumru Izgara Olur Mu?

    Uskumru yağlı yapısıyla ızgarada pişirilmeye uygun bir balık türüdür.

    Uskumru Hangi Baharatlarla Lezzetlendirilir

    Karabiber, kekik, pul biber gibi baharatlar uskumruya en çok yakışan baharatlardır. Bunlarla birlikte zeytinyağı, limon suyu ve defne yaprağı da kullanabilirsiniz.

    Uskumru Balığı Hangi Aylarda Yenir?

    Uskumrunun en yağlı ve lezzetli olduğu mevsim kasım-aralık ayları yani sonbahar ve kış mevsimleridir.

