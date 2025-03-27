Abant Sarma
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Eti iki streç filmin arasına koyun. Hafif hareketlerle dövün. Kızgın döküm tavada mühürleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırına alıp 12 dakika pişirin.
-
2
Küçük küp doğranmış soğan ve kıyılmış sarımsağı zeytinyağında hafif soteleyin. Dolmalık fıstığı ilave edin. Rengi hafif dönene kadar karıştırın. Mantarı katıp harmanlayın. Suyunu salıp çekene kadar kavurun. Kalan malzemeyi küçük küp doğrayıp karışıma ekleyin. Havuç yumuşayana kadar soteleyin ve ocaktan alın.
-
3
Eti düz bir zemine yerleştirin. Bir kenarına harcı boydan boya yayın. Rulo şeklinde sıkıca sarın ve dilimleyin.
-
4
Keşkek için buğday ve nohudu düdüklü tencereye alın. Üzerine et ve tuz ilave edin. Su ekleyin. Kapağını kapatıp 50 dakika kısık ısıda pişirin. Tahta kaşık ya da keşkek döveceği ile iyice ezin. Üzeri için tereyağını eritin ve üzerine biber salçasını ekleyin. Salçanın kokusu çıkana kadar kısık ateşte kavurun. Keşkeği servis tabağına alın. Üzerine sostan gezdirin. Eti yerleştirin. Dilediğiniz şekilde süsleyin. Demiglace sos gezdirip servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Zeynep Dinç'ten Limonlu Tarifler
- Ramazan'ın Baş Tacı Çorbalar
- Şef Bahtiyar Büyükduman'dan Sıra Dışı Tabaklar
ve Daha Fazlası ...ABONE OL