Abant Sarma

Keşkek için buğday ve nohudu düdüklü tencereye alın. Üzerine et ve tuz ilave edin. Su ekleyin. Kapağını kapatıp 50 dakika kısık ısıda pişirin. Tahta kaşık ya da keşkek döveceği ile iyice ezin. Üzeri için tereyağını eritin ve üzerine biber salçasını ekleyin. Salçanın kokusu çıkana kadar kısık ateşte kavurun. Keşkeği servis tabağına alın. Üzerine sostan gezdirin. Eti yerleştirin. Dilediğiniz şekilde süsleyin. Demiglace sos gezdirip servis yapın.