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Nohutlu Ekmek Aşı

Nohutlu Ekmek Aşı
KOLAY 10 DAKİKA

Mutfakta sıfır atık, sıfır israf! Bayat ekmekler sofralarda tekrar yerini bukuyor. İşte Nohutlu Ekmek Aşı tarifi Sofra'da.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Bayat ekmeği küp doğrayıp kenara alın. Ayçicek yağının yarısını tencereye koyun. Soğanı yemeklik doğrayıp ayçicek yağı soteleyin. Nohut ve et suyunu ilave edin.

  • 2

    Daha sonra salça, kıyılmış sarımsak, tuz, karabiber ve limon suyunu ekleyip kaynamaya bırakın. Kalan ayçicek yağının nane ve pul biberi 1-2 dakika kızdırın. Kaynayan nohuda küp doğranan ekmekleri atıp, ocağın altını kapatın. Üzerine naneli yağı gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.

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