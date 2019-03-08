Nohutlu Ekmek Aşı
Mutfakta sıfır atık, sıfır israf! Bayat ekmekler sofralarda tekrar yerini bukuyor. İşte Nohutlu Ekmek Aşı tarifi Sofra'da.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bayat ekmeği küp doğrayıp kenara alın. Ayçicek yağının yarısını tencereye koyun. Soğanı yemeklik doğrayıp ayçicek yağı soteleyin. Nohut ve et suyunu ilave edin.
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2
Daha sonra salça, kıyılmış sarımsak, tuz, karabiber ve limon suyunu ekleyip kaynamaya bırakın. Kalan ayçicek yağının nane ve pul biberi 1-2 dakika kızdırın. Kaynayan nohuda küp doğranan ekmekleri atıp, ocağın altını kapatın. Üzerine naneli yağı gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.
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