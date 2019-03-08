Nohutlu Ekmek Aşı

Daha sonra salça, kıyılmış sarımsak, tuz, karabiber ve limon suyunu ekleyip kaynamaya bırakın. Kalan ayçicek yağının nane ve pul biberi 1-2 dakika kızdırın. Kaynayan nohuda küp doğranan ekmekleri atıp, ocağın altını kapatın. Üzerine naneli yağı gezdirin. Sıcak olarak servis yapın.