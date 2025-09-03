Tarif Ara
Öğünler Akşam Yemeği ve Ana Yemekler Taze sarımsak ve soğanlı risotto

Taze Sarımsak ve Soğanlı Risotto

Taze Sarımsak ve Soğanlı Risotto
ORTA 40 DAKİKA

İtalyan mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan risottonun, bahar esintileriyle buluştuğu eşsiz bir tarif: Taze Sarımsak ve Soğanlı Risotto.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Zeytinyağını ısıtıp kıyılmış kuru soğan ve taze sarımsakları kavurun. Karışımı ocaktan alıp ince telli bir süzgeçle yağını süzün.

  • 2

    Tencereyi ocağın üzerine alın. Tencere orta ateşte ısınınca pirinci yağsız olarak arada bir spatulayla (pirinci kırmadan özenle karıştırmak gerekiyor) karıştırarak birkaç dakika kadar kavurun.

  • 3

    Süzdüğünüz soğan ve sarımsak aromalı zeytinyağını ekleyip karıştırın.

  • 4

    Kenarda beklettiğiniz sıcak suyu (sebze, et veya tavuk suyu) 1 kepçe kadar alıp suyunu çekene dek hafif kavurun. Bu işlemi 4 kez tekrarlayın.

  • 5

    En son suyunu çekince, yani pirinç tane tane kalınca ocaktan alın. Soğuk tereyağını ekleyip spatulayla birkaç kez karıştırın.

  • 6

    En son 2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesanı ekleyip karıştırın. Risotto'yu servis tabağına aktarın, bekletmeden servis yapın.

