Taze Sarımsak ve Soğanlı Risotto
İtalyan mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan risottonun, bahar esintileriyle buluştuğu eşsiz bir tarif: Taze Sarımsak ve Soğanlı Risotto.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Zeytinyağını ısıtıp kıyılmış kuru soğan ve taze sarımsakları kavurun. Karışımı ocaktan alıp ince telli bir süzgeçle yağını süzün.
-
2
Tencereyi ocağın üzerine alın. Tencere orta ateşte ısınınca pirinci yağsız olarak arada bir spatulayla (pirinci kırmadan özenle karıştırmak gerekiyor) karıştırarak birkaç dakika kadar kavurun.
-
3
Süzdüğünüz soğan ve sarımsak aromalı zeytinyağını ekleyip karıştırın.
-
4
Kenarda beklettiğiniz sıcak suyu (sebze, et veya tavuk suyu) 1 kepçe kadar alıp suyunu çekene dek hafif kavurun. Bu işlemi 4 kez tekrarlayın.
-
5
En son suyunu çekince, yani pirinç tane tane kalınca ocaktan alın. Soğuk tereyağını ekleyip spatulayla birkaç kez karıştırın.
-
6
En son 2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesanı ekleyip karıştırın. Risotto'yu servis tabağına aktarın, bekletmeden servis yapın.
