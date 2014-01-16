Ege Salatası
Pratik hazırlanışı ve lezzetli tarifi ile ege salatası...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bütün yeşillikleri yıkayıp temizledikten sonra eliniz ile gelişigüzel parçalayın. Yeşillikleri bir büyük bir salata tabağına alın.
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2
Domatesi küp, portakalı elma dilimi şeklinde doğrayıp yeşilliklerin üzerine yerleştirin. Mısır ve çekirdekleri çıkartılıp doğranmış zeytinleri salataya karıştırın. Lor peynirini serpin. Sos için tüm malzemeyi karıştırın. Sosu salatanın üzerine gezdirip servis yapın.
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