Sura Yemeği Nedir, Nasıl Yapılır? Ege Mutfağının Lezzeti | Sofra

Sura Yemeği: Ege'nin Geleneksel Sofralarından Zamansız Lezzet

Sura Yemeği Nasıl Yapılır?

İşte Ege mutfağının bu eşsiz lezzetini sofralarınıza taşıyabileceğiniz adım adım Sura tarifi:

İç Pilavın Hazırlanışı: Pirinci tuzlu ılık suda yaklaşık 20 dakika bekletip süzün. Kuş üzümlerini de ayrı bir kapta sıcak suda bekletin. Tencerede tereyağı ve zeytinyağını eritin. Dolmalık fıstıkları ekleyip rengi dönene kadar kavurun. Ardından yemeklik doğradığınız soğanları ekleyip pembeleşinceye kadar soteleyin. İsteğe bağlı olarak kullanacaksanız kuzu ciğerini ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişirin. Pirinci ilave edip birkaç dakika daha kavurun. Kuş üzümü, yenibahar, karabiber ve tuzu ekleyip karıştırın. Sıcak suyu veya et suyunu ekleyip kısık ateşte pirinçler suyunu çekene kadar pişirin. Pilavın hafif diri kalması önemlidir, çünkü etin içinde de pişmeye devam edecektir. Hazırladığınız iç pilavı demlenmeye bırakın.

Etin Hazırlanışı: Kasaptan suralık olarak aldığınız kaburganın içini ve dışını bolca tuz ve karabiber ile ovun.

Doldurma ve Dikme: Demlenen iç pilavı kaburganın içine çok sıkıştırmadan doldurun. Pilav şişeceği için bir miktar boşluk bırakmaya özen gösterin. Etin açık olan kısmını mutfak ipi ve iğnesi yardımıyla veya kürdanlarla sıkıca kapatın.

Pişirme: Fırın tepsisine bir miktar su koyun ve üzerine bir fırın teli yerleştirin. Hazırladığınız surayı telin üzerine yerleştirin. Ayrı bir kapta yoğurt, salça ve sıvı yağı karıştırıp bir fırça yardımıyla etin her yerine sürün. Önceden ısıtılmış 180°C fırında, etin üzeri kızarana kadar yaklaşık 1.5 - 2 saat pişirin. Pişirme süresi etin büyüklüğüne ve fırınınızın performansına göre değişiklik gösterebilir. Etin kurumasını önlemek için pişirme sırasında tepsidedeki suyu kontrol edip gerekirse sıcak su ekleyebilirsiniz.

Servis: Fırından çıkan surayı 10-15 dakika dinlendirdikten sonra üzerindeki ipleri veya kürdanları çıkarın. Dilimleyerek içindeki pilavı ile birlikte sıcak olarak servis yapın.