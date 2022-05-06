Kıymalı Bakla
Kıymalı bakla yemeği, etli sebze yemeklerini sevenler için lezzetli ve yapılışı pratik bir tarif. Az malzeme ve kısa sürede siz de kolayca yapabilirsiniz.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Geniş bir tavada kıymayı bir yemek kaşığı zeytinyağı ile kavurun. Üzerine doğranmış sarımsak, 1 adet soğan, tuz, karabiber, kimyon, salça ve domates sosunu ekleyin.
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2
Kısık ısıda 10 dakika pişirin. Baklayı ayıklayıp, unlu suda bekletin. Yayvan bir tencerede kalan zeytinyağı ile 1 adet yemeklik doğranmış soğanı soteleyin.
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3
Suyu süzdürülmüş bakla, iç bakla ve tuzu katın. Üzerine dereotunun yarısını ekleyin ve kısık ısıda pişirin.
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4
Servis tabağının altına kıymalı harcı yayın. Üzerine baklayı yerleştirin. Kalan dereotunu kıyıp üzerine serpin ve sıcak olarak servis yapın.
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