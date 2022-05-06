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Kıymalı Bakla

Kıymalı Bakla
KOLAY 10 DAKİKA

Kıymalı bakla yemeği, etli sebze yemeklerini sevenler için lezzetli ve yapılışı pratik bir tarif. Az malzeme ve kısa sürede siz de kolayca yapabilirsiniz.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Geniş bir tavada kıymayı bir yemek kaşığı zeytinyağı ile kavurun. Üzerine doğranmış sarımsak, 1 adet soğan, tuz, karabiber, kimyon, salça ve domates sosunu ekleyin.

  • 2

    Kısık ısıda 10 dakika pişirin. Baklayı ayıklayıp, unlu suda bekletin. Yayvan bir tencerede kalan zeytinyağı ile 1 adet yemeklik doğranmış soğanı soteleyin.

  • 3

    Suyu süzdürülmüş bakla, iç bakla ve tuzu katın. Üzerine dereotunun yarısını ekleyin ve kısık ısıda pişirin.

  • 4

    Servis tabağının altına kıymalı harcı yayın. Üzerine baklayı yerleştirin. Kalan dereotunu kıyıp üzerine serpin ve sıcak olarak servis yapın.

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