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Sebze Köftesi

Sebze Köftesi
KOLAY

Hem sağlıklı hem de lezzetli sebze köftesi tarifi

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

  • 2025 Trendi Swicy Lezzetler
  • Selin Kutucular'la Sofra'ya Özel
  • Düşük Karbonhidrat Yüksek Lezzet Menüler
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