Pesto Soslu Kelebek Makarna
7'den 70'e herkesin sevdiği makarnanın pesto sos ile buluşmasıyla oluşan lezzet patlaması: Pesto Soslu Kelebek Makarna
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Geniş bir tencerede suyu kaynatın. Tuzu ilave edin. Kelebek makarnayı suya dökün. Karıştırarak 10 dakika haşlayın. Al dente (hafif diri) kalacak şekilde haşlayın ve süzün. Haşlama suyundan yarım çay bardağı ayırın.
-
2
Pesto sos için tüm malzemeleri mutfak robotuna alın. Akışkan bir sos elde edene kadar çekin. Sos çok yoğun olursa bir miktar ayırdığınız makarna suyundan ekleyin.
-
3
Haşladığınız makarnayı geniş bir kaseye alın. Üzerine pesto sosu dökün. 1-2 kaşık ayırdığınız haşlama suyuyla karıştırarak daha akışkan hale getirin.
-
4
Makarnayı tabaklara alın. Üzerine dolmalık fıstık ve rendelenmiş parmesan peyniri serpiştirin. Fesleğen yapraklarıyla süsleyip servis yapın.
