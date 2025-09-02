Tarif Ara
Giriş Yap Üye ol
Öğünler Akşam Yemeği ve Ana Yemekler Pesto soslu kelebek makarna

Pesto Soslu Kelebek Makarna

Pesto Soslu Kelebek Makarna
ORTA 30 DAKİKA

7'den 70'e herkesin sevdiği makarnanın pesto sos ile buluşmasıyla oluşan lezzet patlaması: Pesto Soslu Kelebek Makarna

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Geniş bir tencerede suyu kaynatın. Tuzu ilave edin. Kelebek makarnayı suya dökün. Karıştırarak 10 dakika haşlayın. Al dente (hafif diri) kalacak şekilde haşlayın ve süzün. Haşlama suyundan yarım çay bardağı ayırın.

  • 2

    Pesto sos için tüm malzemeleri mutfak robotuna alın. Akışkan bir sos elde edene kadar çekin. Sos çok yoğun olursa bir miktar ayırdığınız makarna suyundan ekleyin.

  • 3

    Haşladığınız makarnayı geniş bir kaseye alın. Üzerine pesto sosu dökün. 1-2 kaşık ayırdığınız haşlama suyuyla karıştırarak daha akışkan hale getirin.

  • 4
    Makarnayı tabaklara alın. Üzerine dolmalık fıstık ve rendelenmiş parmesan peyniri serpiştirin. Fesleğen yapraklarıyla süsleyip servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • İnci Bak’tan Kabak ve Patlıcanla Ezber Bozan Tarifler
  • Şef Beyza Çevik ve Berrin Ak’tan Beş Çayı Sofraları
  • Zeynep Dinç'ten Yazı Yufkaya Saran Tarifler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Anne Köftesi
KOLAY

Anne Köftesi

Fesleğen Soslu Tavuk Eti
ORTA 20 DAKİKA

Fesleğen Soslu Tavuk Eti

Narlı İçli Köfte Tarifi
KOLAY

Narlı İçli Köfte Tarifi

Elmalı zencefilli tavuk tarifi
KOLAY 15 DAKİKA

Elmalı zencefilli tavuk tarifi