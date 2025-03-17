Deniz Mahsullü Orzo
Malzemeler
Yapılışı
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1
Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın. Arpa şehriyeyi ekleyip renk alana kadar kavurun ve bir kenara alın.
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2
Aynı tavada küçük küpler halinde doğradığınız chili biberi ve fesleğeni 2-3 dakika soteleyin. Ardından kalamar, ahtapot ve midyeleri ilave ederek yüksek ateşte pişirin.
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3
Kavrulmuş arpa şehriyeyi tavaya ekleyin. Üzerine 1 su bardağı balık suyunu koyup karıştırın. Deniz mahsulleri yumuşayana kadar pişirin.
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4
Ardından levrek ve karidesleri ekleyin. Kalan balık suyunu da ilave ederek suyunu çekene kadar pişirin.
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5
Ocaktan almadan ince kıyılmış maydanoz, Mihaliç peyniri ve tereyağı ile karıştırın. Sıcak olarak servis yapın.
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