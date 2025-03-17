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Deniz Mahsullü Orzo

Deniz Mahsullü Orzo
ZOR 40 DAKİKA

Damaklarda iz bırakan bir lezzet şöleni: Deniz Mahsullü Orzo

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın. Arpa şehriyeyi ekleyip renk alana kadar kavurun ve bir kenara alın.
  • 2
    Aynı tavada küçük küpler halinde doğradığınız chili biberi ve fesleğeni 2-3 dakika soteleyin. Ardından kalamar, ahtapot ve midyeleri ilave ederek yüksek ateşte pişirin.
  • 3
    Kavrulmuş arpa şehriyeyi tavaya ekleyin. Üzerine 1 su bardağı balık suyunu koyup karıştırın. Deniz mahsulleri yumuşayana kadar pişirin.
  • 4
    Ardından levrek ve karidesleri ekleyin. Kalan balık suyunu da ilave ederek suyunu çekene kadar pişirin.
  • 5
    Ocaktan almadan ince kıyılmış maydanoz, Mihaliç peyniri ve tereyağı ile karıştırın. Sıcak olarak servis yapın.

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