Fesleğen Soslu Erişte
Eriştenizi güzel bir fesleğenli sosla buluşturmak için en iyi tarif! Mutlaka denemeniz bu gereken tarifin detayları...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tencereye suyu alın. Tuz ve 1-2 damla ayçiçeği yağı koyup kaynatın. Kaynayan suya erişteyi atın. 8-11 dakika haşlayın. Süzgeçten geçirin.
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2
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