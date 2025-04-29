Tarif Ara
Öğünler Akşam Yemeği ve Ana Yemekler Fırında patatesli somon

Fırında Patatesli Somon

Fırında Patatesli Somon
ORTA 40 DAKİKA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Patates püresi için patateslerin kabuğunu soyun. Yıkayıp tencereye alın. Üzerini iki misli geçecek kadar su ilave edip haşlamaya bırakın.
  • 2
    Haşlanmış patatesi derin bir kaba alın.
  • 3
    Tereyağını, ılık sütü, tuz ve baharatını ekleyip pütürsüz bir püre olana dek ezin.
  • 4
    Somon balığını iri küpler halinde doğrayın. Üzerine küp doğranmış patatesi ilave edin. Ispanağı katıp harmanlayın ve ısıya dayanıklı orta boy fırın kabına aktarın.
  • 5
    Sosu için krema ile sütü karıştırıp fırın kabının üzerine gezdirin.
  • 6
    Soslanmış karışımın üzerine patates püresini tamamen kapatacak şekilde yayın.
  • 7
    En son rendelenmiş peyniri serpin.
  • 8
    Önceden ısıtılmış 180 derece fırında fırında, peynir eriyip kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Bekletmeden servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • 2025 Trendi Swicy Lezzetler
  • Selin Kutucular'la Sofra'ya Özel
  • Düşük Karbonhidrat Yüksek Lezzet Menüler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Taze Baharatlı Kuzu Bonfile
ZOR 50 DAKİKA

Taze Baharatlı Kuzu Bonfile

Confit Konfi Tekniği Nedir? Lolipop Piliç Confit
ZOR 90 DAKİKA

Confit (Konfi) Tekniği Nedir? Lolipop Piliç Confit

Tahin Soslu Nohutlu Taco
KOLAY

Tahin Soslu Nohutlu Taco

Izgara Börülce
KOLAY

Izgara Börülce