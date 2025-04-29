Fırında Patatesli Somon
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Patates püresi için patateslerin kabuğunu soyun. Yıkayıp tencereye alın. Üzerini iki misli geçecek kadar su ilave edip haşlamaya bırakın.
-
2
Haşlanmış patatesi derin bir kaba alın.
-
3
Tereyağını, ılık sütü, tuz ve baharatını ekleyip pütürsüz bir püre olana dek ezin.
-
4
Somon balığını iri küpler halinde doğrayın. Üzerine küp doğranmış patatesi ilave edin. Ispanağı katıp harmanlayın ve ısıya dayanıklı orta boy fırın kabına aktarın.
-
5
Sosu için krema ile sütü karıştırıp fırın kabının üzerine gezdirin.
-
6
Soslanmış karışımın üzerine patates püresini tamamen kapatacak şekilde yayın.
-
7
En son rendelenmiş peyniri serpin.
-
8
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında fırında, peynir eriyip kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. Bekletmeden servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- 2025 Trendi Swicy Lezzetler
- Selin Kutucular'la Sofra'ya Özel
- Düşük Karbonhidrat Yüksek Lezzet Menüler
ve Daha Fazlası ...ABONE OL