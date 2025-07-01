Yeşil Mercimekli, Tavuklu Patates Graten

Patates püresi için patateslerin kabuklarını soyup yıkayın. Geniş bir tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ilave edin, 20 dakika haşlayın. Haşlanmış patatesleri derin bir kaseye alın. Diğer malzemeleri ekleyerek blender'de çekin.