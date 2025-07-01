Yeşil Mercimekli, Tavuklu Patates Graten
Fırından çıkan nefis uyum: Yeşil Mercimekli, Tavuklu Patates Graten hem besleyici hem de tek tabakta doyurucu bir lezzet sunuyor!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Patates püresi için patateslerin kabuklarını soyup yıkayın. Geniş bir tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ilave edin, 20 dakika haşlayın. Haşlanmış patatesleri derin bir kaseye alın. Diğer malzemeleri ekleyerek blender'de çekin.
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2
Tavuk göğsünü küçük küp şekilde doğrayın. Yapışmaz yüzeyli bir tavada yağ eklemeden 2-3 dakika soteleyin. Kremayı, sütü ve karamelize soğanı bir kasede karıştırın.
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3
Isıya dayanıklı bir fırın kabına önce sotelenmiş tavuk etlerini yayın. Üzerine dilimlenmiş mantarları, haşlanmış mercimekleri ekleyin. Kremalı karışımı üzerine dökün. Rendelenmiş kaşar peynirinin yarısını serpin. Hazırladığınız patates püresini üzerine yayın.
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4
Kalan rendelenmiş kaşar peynirini, çörek otunu ve susamı serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, 25-30 dakika pişirin. Dilimleyerek servis yapın.
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