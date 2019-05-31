Fırın Mücver
Akşam yemeklerinin olmazsa olmazı...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kabakları soyduktan sonra rendeleyin ve suyunu sıkıp, başka bir kaba alın. Kıyılmış maydanoz, dereotu ve taze soğanı ilave edin.
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2
Ayrı bir kapta çırptığınız yumurtaları ekleyip karıştırın. Rendelenmiş beyaz peynir, zeytinyağı, kabartma tozu ve baharatları katın. Akıcı bir kıvam elde edene kadar un ilave edip karıştırın.
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3
Yağlı kağıt ile kaplanmış dikdörtgen bir kalıba (yaklaşık 35x25 cm ebadında) karışımı boşaltın ve üzerine bol susam serpin.
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4
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında içini çekene kadar yaklaşık 40 dakika pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyerek, naneli ayranla birlikte servis yapın.
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