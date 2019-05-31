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Fırın Mücver

Fırın Mücver
ORTA

Akşam yemeklerinin olmazsa olmazı...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kabakları soyduktan sonra rendeleyin ve suyunu sıkıp, başka bir kaba alın. Kıyılmış maydanoz, dereotu ve taze soğanı ilave edin.

  • 2

    Ayrı bir kapta çırptığınız yumurtaları ekleyip karıştırın. Rendelenmiş beyaz peynir, zeytinyağı, kabartma tozu ve baharatları katın. Akıcı bir kıvam elde edene kadar un ilave edip karıştırın.

  • 3

    Yağlı kağıt ile kaplanmış dikdörtgen bir kalıba (yaklaşık 35x25 cm ebadında) karışımı boşaltın ve üzerine bol susam serpin.

  • 4

    Önceden ısıtılmış 180 derece fırında içini çekene kadar yaklaşık 40 dakika pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyerek, naneli ayranla birlikte servis yapın.

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