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Mozerella Peynirli Patlıcan

Hafif, pratik ve doyurucu bir lezzet alternatifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Patlıcanları 1 cm kalınlığında halkalar halinde dilimleyin. Acısını almak için tuzlu suda 30 dakika bekletin.

  • 2

    Domateslerin kabuklarını soyup mutfak robotunda ezin veya rendeleyin. Orta boy bir tencerede, 4-5 yaprak ince kıyılmış fesleğen, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz ve karabiberle beraber 10 dakika pişirin.

  • 3

    Hafif derin ve orta boy bir fırın kabına pişen sostan 3-4 yemek kaşığı dolusu yayın. 1 sıra patlıcan dizip üzerlerine dilimlenmiş mozerella peyniri ve fesleğen yaprağı yerleştirin. Tüm malzeme bitene kadar bu işlemi tekrarlayın. En son kalan zeytinyağını gezdirip, tuz ve karabiber serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında patlıcanlar kızarana kadar pişirin.

  • 4

    Daha sonra fırından alıp malzemenin üzerine tekrar birer dilim mozerella peyniri yerleştirin. Peynir eriyene kadar fırınlayın ve sıcak servis yapın.

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