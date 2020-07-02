Mozerella Peynirli Patlıcan

Hafif derin ve orta boy bir fırın kabına pişen sostan 3-4 yemek kaşığı dolusu yayın. 1 sıra patlıcan dizip üzerlerine dilimlenmiş mozerella peyniri ve fesleğen yaprağı yerleştirin. Tüm malzeme bitene kadar bu işlemi tekrarlayın. En son kalan zeytinyağını gezdirip, tuz ve karabiber serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında patlıcanlar kızarana kadar pişirin.