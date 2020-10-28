Kayseri Mantısı

Sosu için küçük doğranmış domatesi Bizim Yağ ile sotelemeye başlayın. Salça, pul biber, reyhan ve naneyi ekleyin. Pişen mantının suyundan iki kepçe kadar sosa ekleyip bir taşım pişirin. Bu sırada haşlanmış mantı tenceresinin içine 1 su bardağı soğuk su ekleyin. Bu işlem mantıların dibe çökmesini sağlayacak.