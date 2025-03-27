Abant Kebabı
Bu yemeğin kökleri saray mutfağına dayanıyor. Orijinali patlıcan ve dana kavurma eti ile yapılıyor. Eti odun ateşinde 3 gün boyunca pişirilerek hazırlanır. Tarifini verdiğimiz versiyonu ise Abant Köşk Otel’in günümüze adapte edilmiş yaratıcı yorumudur.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Marine için tüm marine malzemesini etle harmanlayın. Streç filme sarıp 2 gün buzdolabında dinlendirin. Evde vakum makineniz varsa vakumlayıp +2 derecede 12 gün dinlendirin.
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2
Domates sos için domatesleri ve kapya biberi odun ateşinde közleyin. Kabuklarını temizleyip gelişi güzel doğrayın. Yemeklik doğranmış soğan ve irice kıyılmış sarımsağı zeytinyağında soteleyin. Salçaları ekleyip kavurmaya devam edin. Üzerine kalan tüm malzemeyi katıp karıştırın. Domates suyunu çekene kadar 40 dakika orta ısıda pişirin.
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3
Eti ızgarada önlü arkalı ikişer dakika pişirin. Sos, yoğurt ve ekmekle birlikte servis yapın.
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