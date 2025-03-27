Abant Kebabı

Domates sos için domatesleri ve kapya biberi odun ateşinde közleyin. Kabuklarını temizleyip gelişi güzel doğrayın. Yemeklik doğranmış soğan ve irice kıyılmış sarımsağı zeytinyağında soteleyin. Salçaları ekleyip kavurmaya devam edin. Üzerine kalan tüm malzemeyi katıp karıştırın. Domates suyunu çekene kadar 40 dakika orta ısıda pişirin.